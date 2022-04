Alexandre GEOFFROY

Médecin doté d'un solide expérience en pratique clinique, d'aisance à la communication d'informations complexes dans un environnement mouvant.

Susceptible d'appréhender et de répondre aux besoins des professionnels de santé, de développer des réseaux de relations assurant une parfaite adéquation entre stratégie d'entreprise et impératifs "terrain".

Expert dans l'analyse, la synthèse et la restitution d'informations scientifiques, de recommandations.

Adaptable au sein d'un environnement suggérant une perpétuelle remise en question.

Aisance à la communication orale et écrite, diffusant une information pertinente aux clients professionnels de santé, aux associations de patients ou organisations versées dans la démarche de soins

Fournit en interne un support scientifique consistant aux équipes transversales; support médical aux opérations commerciales ou non-commerciales dans un souci constant de la qualité et du respect.

Formation scientifique des forces de vente et aide à la conception d'outils promotionnels en tant qu'expert.



Mes compétences :

Formation

Health care

Industrie pharmaceutique

médecin

Pharmacie

Support

ventes

health

Industrie

Vente

Droit privé