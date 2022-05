Lahouari AMAR

Je suis docteur en Neurosciences de l'Université de Paris 6. Ma thèse a portée sur le développement de vecteur viraux pour le transfert de gène dans le système nerveux central. Je me suis intéressé particulièrement au développement de système de régulation de l'expression de gènes thérapeutiques (protéiques ou nucléotidiques type ARN interfèrent).



Au cours de ma thèse j'ai encadré 6 stagiaires de différents niveaux (BTS, Licence et école d'ingénieur biotechnologie). J'ai également été enseignant de biotechnologie dans un lycée technique, puis enseignant vacataire en génétique à l'ISTM.

Après ma thèse, j'ai complété mon expérience d'enseignement à l'Université de Poitiers où j'ai enseigné la neuranatomie, la neurophysiologie, biologie cellulaire et biologie moléculaire à des étudiants des facultés de science et de psychologie (L1-

M1).



Je travaille actuellement à l'université de Lund, on je m'intéresse à la différenciation des cellules souches humaines dans le cadre d'une thérapie cellulaire des maladies neurodégénératives.



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biomédical

Biotechnologie

Biotechnology

Cellules souches

Conseil

Conseil en innovation

Innovation

Intelligence économique

Neurosciences

Pharmacie

Research

Santé

Stem Cells

Thérapie génique

Veille

Veille stratégique