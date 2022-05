Thierry VAN INGELGOM

Partisan convaincu de la gestion humaine des ressources, c'est le travail «avec» les hommes et «pour» les hommes qui est la source principale de mon implication quotidienne.



Sensible aux mécanismes de motivation de l’individu, ainsi qu’à la pluralité des réalités sociales, culturelles et économiques présentes dans les entreprises, j’ai à cœur de tenter de conjuguer les besoins de mes collègues et collaborateurs avec les objectifs de l’organisation.



J’envisage dès lors mon rôle et mes actions comme permettant de faire avancer collectivement les individualités.





Photo du profil: Jessica Theis



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Réseaux sociaux

Formation