"Un tel Art, servi par un métier savant, par une intelligence à la fois cruelle et attendrie, ne laissera pas indifférents les amateurs d’un fantastique haut de gamme. "

L’Écho (Journal Bruxellois)



"Art of this kind, served by a learned craft and an intelligence that is both cruel and tender, will not leave indifferent those who love fantastic in its highest form."

L’Écho (Bruxelles news paper)



Thierry VAN QUICKENBORNE est né en 1953 à CHATOU près de PARIS et vit en région parisienne.



A seize ans il achète son premier pinceau.



Après des études de "LETTRES SUPERIEURES" Hypo-khâgne (Paris), il obtient une Licence d'HISTOIRE ET DE SOCIOLOGIE puis une Licence d'ARTS PLASTIQUES à la faculté de la SORBONNE (Paris).



Ses expositions depuis 1980 sont très nombreuses.



EXPOSITIONS DE GROUPE



En FRANCE



A Paris

Salon d'Automne, Salon des Indépendants, Salon Grands et Jeunes d'Aujourd'hui, Salon Figuration Critique, Salon Comparaisons, Salon Figurez-vous l'imaginaire et dans de multiples galeries...



Hors Paris

Angers, Metz, Courbevoie, Clermont-Ferrant, Strasbourg, Honfleur, Les Lilas, Aéroport d'Orly, Nantes, Barbizon, Le Vésinet, Chatou, Rueil-Malmaison, Maisons-Laffitte, Montmorency, Taverny, Pontoise, Château d'Homecourt, Château de Ferrières-en-Brie, Angoulème, Le Touquet, Chantilly, Wimereux, St Paul de Vence, lille, " Le toit de la Grande Arche " (La Défense - Paris), "l'Art en dix mouvements" surréalisme, imaginaire… Château de Chalais…



A L'ETRANGER



- Karslruhe, Durlach, Mannheim, Ettlingen, Bad Bergzabern (Germany) -

Madrid, Bruxelles, Easter in Ostend (Belgium), Luxembourg, Art-Expo (New-York), The Artists' Gallery (New-Jersey USA), " A path to French Art " (United Arab Emirates)...







EXPOSITIONS PERSONNELLES



GALERIES

Des Maîtres Contemporains (Aix en Provence), Espace "3" (Troyes), Bosquet (Paris), Rêve et Regard (Chantilly), Schèmes (Lille), L'Entrée des Artistes (Barbizon), Annie Mouilleron (Strasbourg), Art Center Jean Rigaux (Belgium), Christianne Cloots (Bruxelles), Furstenberg (Paris), Auvers-sur-Oise, Galerie Karidwen - Paris...



INVITE D'HONNEUR

Le Vésinet.

Rueil-Malmaison.



ACHATS OFFICIELS

Mécenat de l'aéroport d'Orly.

Musée de Stadt-Buhl (Baden-Baden) (Germany).



DISTINCTIONS

Asnières-sur-Seine, Le Vésinet, Les Lilas, Rueil-Malmaison, Houilles, Château de Ferrière-en-Brie, Maisons-Laffitte, Maire du XX e Paris.



EDITIONS D'ART

Apocalypses (Editions de l'Espace Européen 1991).

Le cheval dans la peinture fantastique (Editions SAFIR 2000).





