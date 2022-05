Thierry VANDERMOLEN

Après 10 années dans la finance et le contrôle de gestion, j’ ai exercé pendant 12 ans les fonctions de directeur des Opérations incluant le management du back Office et la gestion de grands projets.



Dans la distribution professionnelle, j’ai été l’un des acteurs majeurs dans la mise en place de centres logistiques régionaux et de changement de systèmes d’information.



Dans le monde de l’enseignement j’ai été en charge du suivi de la réalisation des travaux, de la définition des équipements et des contrats d’exploitation d’un campus offrant l’intégralité des services à ses étudiants et partenaires pour un investissement total de 70 Millions d’Euros.



Depuis 2011, je dirige la division Construction de Maisons Individuelles d'un constructeur régional, référence sur le marché du Nord Pas de Calais, que j'ai entièrement réformé pour relever le défi de la crise que connait ce secteur depuis 2008.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Contrôle de gestion

Finance

Finance et contrôle de gestion

Gestion de projets

Logistique

Partenaires sociaux

Systèmes d'Information

Système d'information

Management

Gestion de projet