Je suis travailleur aimable et ponctuel.

Je recherche des entreprises ou particuliers pour tonte de jardins, terrains etc..., taille de haies, engazonnement, traitement des sols (terrains etc...), entretien des massifs extérieurs (arbustes, arbres etc...), décoration florale



Mes compétences :

Décoration

Decoration florale

Espace vert

Paysagiste

Traitement des sols