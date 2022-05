Natural Plastics FRANCE

Pourquoi abattre un arbre pour en planter un autre ?



Natural Plastics a conçu un système breveté d'ancrage souterrain pour la plantation d'arbres, le système Keeper. Le système offre de nombreux avantages tels qu'un effet naturel, une meilleure croissance qu'avec des tuteurs (30%), l'applicable est rapide et aisée par tout le monde, un soin ultérieur est limité, une résistance aux intempéries et le système est 100% biodégradable grâce à l'utilisation de nos biopolymères issues de déchets alimentaires.



La philosophie de Natural Plastic est la conception, la fabrication et la commercialisation de produits qui ne privent pas notre précieuse planète de précieuses matières premières. Après la perte de leurs fonctionnalités ils ne doivent laisser aucun résidu nocif. Le tout basé sur la philosophie de Cradle to Grave.



Le système Keeper prévient l'abattage des arbres sains pour la création de poteaux. Ceci conduit à une réduction de CO2 pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de tonnes par an. Par exemple, une municipalité de taille moyenne peut- selon la quantité d'arbres à planter- atteindre ses objectifs de réduction de CO2 rien qu'avec avec le system Keeper.



Entreprises du paysage, pépiniériste, promoteurs, architectes, élus, responsables des services technique / espace verts ou simples jardiniers, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous rencontrer pour vous présenter le produit et effectuer une démonstration.



