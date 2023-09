Romuald COUSIN est Ingénieur Paysagiste diplômé de l'Ecole Nationale des Ingénieurs de l'Horticulture et du Paysage (ENIHP Angers) et de l'Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon, Paysagiste Conseil de la Commission de la Nature, des Sites et du Paysage du département de l'ESSONNE (CNSP 91), membre titulaire de la Fédération Française du Paysage et membre du conseil d'administration de QUALIPAYSAGE.

En 2006, il créé lagence ENDROITS EN VERT.

Lagence sappuie sur les expériences passées de son créateur en tant que chef de projet daménagements paysagers & urbains en Ile de France puis progressivement aujourdhui sur une équipe pluridisciplinaire de collaborateurs composée darchitectes paysagistes (ENSP, ESAJ), dingénieur paysagiste et dingénieurs VRD (Voiries Réseaux Divers).



ENDROITS EN VERT intervient en tant que concepteur dans des projets d'aménagements publics paysagers & urbains divers, à toutes les échelles, pour des maîtres d'ouvrage publics ou privés.

Son activité spécifique de maître dœuvre, pour des études paysagères, urbaines et de VRD, font de cette structure une agence présentant toutes les compétences nécessaires à la conception, lexpertise technique, le suivi de réalisation daménagement extérieurs de tout types, pour des maîtres d'ouvrages publics ou privés.



Curieux, créatifs et passionnés de paysage, la perspective de nouvelles collaborations et le développement de partenariats durables dans le cadre de projets architecturaux & paysagers à venir nous motivent énormément.



Romuald COUSIN



Mes compétences :

Aménagement urbain

Espaces verts

urbanisme

VRD

développement durable