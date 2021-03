Thierry VANHERZEEKE

Je suis un leader IT travaillant depuis plus de 30 ans dans le monde de la technologie dans des groupes pharmaceutiques à dimension mondiale. Intégrant cette industrie en tant qu'expert technique IT, j'ai pris des responsabilités croissantes pour devenir un responsable IT et de programme informatique qui pilote et guide ses équipes dans le but de garantir les engagements projets et de supporter les équipes métiers dans lexécution de leur stratégie.



Mes priorités dans mon métier:

- Fédérer les équipes autour d'un objectif commun et garantir le respect des engagements projets

- Me positionner comme un Life Science IT business partner auprès des directions métiers

- Mettre l'innovation et la technologie au service de la stratégie du groupe pour en faire un levier de performance



Résumé de mes expériences et compétences:

- Responsable informatique régional dans une groupe pharmaceutique international (budget 4M€/an, +700 employés, 7 pays).

- Connaissance de l'industrie pharmaceutique domaine santé humaine

- Direction de programmes stratégiques internationaux (digital, CRM, et transverse): PMP, SLC, AGILE, Gestion déquipe : 10 à +100 personnes et de budget: 1 à 8M$/an

- Intervention sur programmes complexes et majeurs pour lentreprise en situation dégradée

- Maîtrise des environnements internationaux à fortes contraintes réglementaires au sein dorganisations matricielles et pluriculturelles

- Médiation, facilitation et coordination transverse afin daméliorer lexécution globale

- Pilotage déquipes internationales on-shore et off-shore, internes et externes pluridisciplinaires

- Certifié Six Sigma : design et optimisation de processus

- Fort leadership, orienté résultats, excellente qualité de communication, résilient et dynamique, respectueux des règles internes et de la compliance, mobile



Je suis en recherche active.



Mes compétences :

Microsoft cloud et Plateforme digitale (Azure, Office365, MS-Teams)

Channel marketing

Informatique

International

Leadership

Marketing

Gestion du risque

Gestion de projet

Account management

Gestion budgétaire

Management

E-business

Business Process Management