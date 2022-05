Thierry VANNIER

Expérience consistante de "Business Developer", de "Manager" et de "Leader".

Mon lexique: Intuition, charisme, leadership, vision, stratégie, innovation, création, équipe, compétition, performance, résultats, exigence, loyauté, respect et valeurs.

Performances et résultats :

Fischer: 100% de croissance du C.A. pour l'activité Service, un des 1er Business mondiaux, Retour a la profitabilité pérenne pour la structure France, Record absolu du C.A. en Mars 2014 etc...

FEV : Introduction et Développement de l'activité "Testing" en France atteignant 30% des commandes mondiales en 2007.

Schenck : Introduction et Développement de l'activité, mise en place d'une équipe commerciale, Services Clients et Ingénierie. Schenck est devenu le fournisseur privilégié des constructeurs automobile. Nombreux contrats cadres pour Renault Nissan et PSA.



Mes compétences :

Management

Leadership

Sales

Business strategy

Direction de projet

Instrumentation

Charisme

Stratégie commerciale