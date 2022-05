Thierry Vannson Psychothérapeute ARS

Psychologue Clinicien & du Travail

N° ADELI : 88 93 0080 2



Je pratique essentiellement les psychothérapies comportementales et cognitives (TCC) adaptées aux indications suivantes : Troubles anxieux, gestion du stress, TOC, phobies d'impulsion, troubles du sommeil, phobie sociale, Trouble de l’humeur cyclothymie et troubles bipolaires (psycho-éducation) Troubles addictifs : dépendances à un produit(alcool, drogues,…) et/ou comportementales(jeux, achats,internet, sexe,...)

Souffrances au travail : risques psychosociaux, stress,harcèlement,

Burnout et épuisement professionnel,restructurations,perte d’emploi, Victimologie Difficultés d’adaptation aux changements et évènements de vie Troubles du comportement alimentaire



MES GARANTIES



Mon cursus universitaire initial de psychologue :

DESS (= master2) psychologie du travail (Paris V)

DESS psychologie clinique et pathologique (Nancy II)

Mes diplômes de spécialisation

Diplôme «thérapies cognitivo-comportementales» de l’AFTCC

DESU «Psychothérapies et psychopathologie» Université Paris 8

D.U. «thérapies cognitivo-comportementales» UFR médecine Reims

D.U. «approfondissement psychiatrie adultes» UFR médecine Reims

D.U. «insertion et handicaps» UFR médecine Paris V Saint-Antoine



Mes expériences salariées

Plus de 20 ans d’expériences variées en tant que psychologue dans de grandes institutions d’orientation et de réinsertion (AFPA, COTOREP, MDPH, PE, HOPITAL …) avec une expertise dans le champ du «handicap psychique» et son enseignement.



Mon ouverture et mon éclectisme

Mon orientation TCC est dominante mais non exclusive ; mon approche se veut multifocale et intégrative : selon les problématiques, je me réfère aussi au courant de la psychologie positive, au champ des thérapies systémiques ou aux théories de certaines écoles psychanalytiques.



Un travail en collectif (groupes de parole) est envisageable sur diverses thématiques : phobie sociale, bipolarité, addictions, etc.



INFORMATIONS PRATIQUES

Consultations sur rendez-vous après un entretien préalable gratuit

d’analyse de la demande : La durée d’une thérapie s’étend ensuite, selon les troubles, sur 6 à 20 séances. Le nombre et le contenu des séances sont définis conjointement.

Tarif de consultation : 50€* à 60€ la séance selon revenus pour une durée de 50 mn à 1 heure payable par chèque ou en espèces (certaines mutuelles remboursent partiellement). NB : Tarif couple 70€

*Tarifs minima sociaux : AAH, RSA, étudiants, certains chômeurs (sur justificatif).



CONTACT

thierry.vannson.psy@sfr.fr

06 51 95 04 88

Site internet : https://sites.google.com/site/psys88/

Maison médicale Les Abbesses

7, rue de la Mouline

88200 Remiremont

(face au Lycée Camille Claudel)



Mes compétences :

Psychologie

Psychothérapie

Psychologie du travail

Développement personnel

Animation de groupes