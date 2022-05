Thierry VANPEPERSTRAETE

Possédant une expérience professionnelle de 13 ans au sein des métiers du commerce, j ai une habitude des relations fournisseur/client en trading ou en tant qu'industriel au prés des GSB et des négoces.

j'ai ainsi dévelloppé un sens du rapport fournisseur/clients basé sur la confiance et le professionnalisme.

je suis familiarisé a des univers de consommation technique impliquant le conseil-client suivant divers DTU ou normes techniques , mais aussi de grandes consommations imposant un sens pointu de la gestion .

j'ai dans mon parcours aussi fait de la prescription auprés d'architectes ou d'installateur et des formations auprés de vendeurs.

je suis extrement sensible au respect des objectifs commerciaux et conscient de l'importance des remontées d'infos terrain.

Le poste que j'occupé entant que conducteur de travaux dans une société de plaquiste bien que totalement différent de mon cursus professionnel montre aussi un grande adaptabilité ainsi qu'une capacité a encadrer des équipes.



Mes compétences :

Bois

Commercial