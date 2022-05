Thierry VANSTICHEL

Après avoir fait des études en commerce extérieur et en relations internationales en Belgique et aux U.S.A. de 1981 à 1982 et de 1983 à 1986 j'ai eu la chance de diriger une brasserie artisanale en exportant nos fameuses bières belges à travers le monde. Ensuite après un service militaire actif en Allemagne dans la logistique (munitions et ravitaillement)comme officier de réserve j'ai décidé de créer ma propre firme à Beaumont en Belgique et Sobelpac S.A. a vu le jour en mars 1990 ainsi que notre holding français la firme Cercleurop international S.A. à F-59751 Jeumont (Nord de la France)où je suis administrateur actionnaire aujourd'hui.

En 2018 je m'éclate toujours dans mon boulot car les perspectives export restent énormes et notre présence en Wallonie ne fait que se renforcer. Un boulot énorme reste à faire dans la partie flamande de notre beau pays et j'ai bien peur que la place me manque ici pour le détailler pour vous.

On ne change pas une équipe qui gagne...on la complète avec les mêmes ingrédients et y ajoutant à chaque fois un peu plus d'épices bien dosées et de bonnes origines...



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce extérieur

Échecs

Emballage

Judo

Tennis

Tir