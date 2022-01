Thierry VARNIER

Executive MBA HEC, plus de 16 ans d’expérience en direction d’entreprise et management de transition,

- Accompagnement du changement pour mettre en œuvre la stratégie, développement et redressement d’entreprises

- Développement commercial, offre de services et responsabilités en gestion

- Management d’équipes importantes et encadrement direct de cadres

- Négociateur averti, leadership, déterminé, entreprenant





Ayant vécu dans des Pays Non Alignés et en développement, dans les années 60 à 80, je suis imprégné des sujets de droits humains, de santé (lèpre, choléra, paludisme), d'environnement (accès à l'eau potable ...), d'entraide et de lutte contre toutes les formes de corruption.



Mes centres d'intérêt et mon parcours professionnel se sont construits autour de mes valeurs - courage, curiosité intellectuelle, intérêt général, esprit d'équipe - et m'ont permis de développer de réelles expertises en direction et management d'entreprise et d'organisme à but non lucratif (OSBL), notamment dans le management global des risques, des crises, des transformations et de la gouvernance.



Je suis un praticien, impliqué au plan stratégique et au plan opérationnel, dans la mise en œuvre des politiques définies, pour fédérer et pour faire évoluer.



J’ai conçu et développé des services à la personne, pour répondre à des besoins de personnes en situation d’exclusion, de précarité et de perte d’autonomie afin qu’elles conservent un lien social (1997/2004).



Depuis 1999, en parallèle à mes responsabilités de directeur général en entreprise,je me suis investi dans le management OSBL, au travers de missions de conseil, d’évaluation, d’audit et de commissariat aux comptes (finance, fiscalité, juridique, social, risques, fraudes) : associations et fondations (RUP …), SAD, IME, ESAT, EHPAD, hôpitaux privés à but non lucratif …

*Réalisation d’Evaluation externe dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux / ESSMS (Loi 2002-2, ANESM)

*Mise en place de processus d’évaluation interne

*Amélioration de la gouvernance et de la gestion responsable (finance, don en confiance, management des ressources) des associations et fondations

*Fusion et rapprochement de structures

*Cartographie des risques, univers des risques et gestion globale des risques …





J’utilise le Management du changement, de la performance et de l'innovation dans mes pratiques et mes approches en matière de gouvernance intégrée, de responsabilité sociétale, de développement durable et de management global des risques (ERM).





Bénévole en associations (santé, logement social).



Titulaire de l'ARM Associate in Risk Management AICPU/IIA (en 1999)

Certifié ERM Master Classes Efarm – CARM_I (en 2002)



Mes compétences :

RSE

Négociations

Management stratégique

IAS/IFRS