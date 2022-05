Bonjour,



Je suis admis à l'ITESCIA, école supérieure de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile de France pour y préparer le diplôme de BTS SIO SUP DE PRO (Services Informatiques aux Organisations), option SISR (réseau).



Cette formation se fera en contrat d'apprentissage sur une période de deux ans avec un rythme d'alternance de 1 semaine en entreprise / 1 semaine à l'école, à partir de septembre 2014.



De ce fait, je recherche un poste d'administrateur réseau ou technicien de maintenance informatique en apprentissage.



Si dans votre entreprise vous recrutez un profil comme le mien, vous pouvez me joindre au 06.48.76.02.47



D'autre part, je suis preneur de tout contact, de toute information, susceptibles de m'aider dans ma recherche.





Dans l’espoir de vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation et de mes compétences, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



http://www.viadeo.com/fr/profile/thierry.varsovie

Bien cordialement.



Thierry VARSOVIE



Apprenti administrateur réseau ou technicien de maintenance informatique

17 Rue Pierre Boudou

92600 Asnieres-sur-seine



Tel : 06.48.76.02.47

Mail : Thierryvarsovie@hotmail.fr

http://www.viadeo.com/fr/profile/thierry.varsovie





Mes compétences :

Clonage

Dépannage informatique

Microsoft Windows Server

Maintenance informatique

Routeur Cisco

Futures Operations

Visual Basic .NET

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Java

HTML

Cisco Switches/Routers