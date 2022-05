Thierry VAUCOY-SIRAUD

Expert en industrie graphique depuis 27 ans, je travaille maintenant en indépendant au service des professionnels de l’impression.



Les différentes fonctions que j’ai exercées (Technicien presse et prépresse, Support technique, Commercial) me permettent de développer une offre complète :

- Interventions techniques d’optimisation et de calibration

- Accompagnement à la certification PSO

- Formations personnalisées (colorimétrie, courbes de compensation)

- Services de maintenance et de dépannage (CTP, flux, informatique et réseaux)



J’accompagne mes clients dans :

- Analyse des besoins (équipements prépresse, flux, formation, consommables)

- Recherche de moyens appropriés

- Mise en place des solutions identifiées



Je réponds à un besoin de manière personnalisée et pragmatique.



Mes compétences :

Colorimétrie

Informatique

Impression offset

Prépresse automatisé

Électronique

Chaîne graphique