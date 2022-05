Thierry VERCELLINO

Courriel : hsethierryvercellino@live.fr

Né le 04/10/1967, nationalité Française et Burkinabé

Permis de conduire B

Volontaire à l’expatriation

Passeport en cours de validité

Carnet de vaccination / Fièvre jaune à jour





RESPONSABLE HSE





COMPETENCES PROFESSIONNELLES



 Responsable sécurité HSE / sûreté d’un site en gaz : Gestion des contrôles des accès sur site

réglementé

 Coordinateur HSE : Gestion d’une équipe d’animateur HSE

 Réalisation du règlement HSE de chantier

 Elaboration de l’accueil sécurité et réalisation des accueils sécurité aux nouveaux arrivants

 Mise en place d’un tableau Tolérance zéro écart et du tableau d’honneur de l’homme sécurité.

 Mise en place des reporting sécurité (Baromètre tendance sécurité hebdomadaire, Rapport

mensuel statistiques sécurité Taux fréquence et taux de gravité)

 Mise en place des procédures de secours et d’évacuation générales d’un site (Dispositif d’alerte,

procédures en mode dégradé, assistance aux victimes, Plan canicule, gestion de crise Grand

froid).

 Création d’une procédure d’accompagnement à l’analyse de risques

 Elaboration d’un affichage standardisé de sécurité pour l’ensemble des intervenants

 Rédaction de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

 Inspection commune avec le CSPS

 Rédaction de plan de prévention

 Coordination des travaux et de leurs phases préparatoires

 Réunion Coordination HSE et de co-activité

 Gestion et choix des EPI

 Animateur HSE : analyse de risques

 Rédaction des procès verbaux de réception des échafaudages

 Gestion et autorisation tous types de permis de travaux

 Mise en place des procédures préventives adaptées

 Information dispensée aux équipiers pour l’utilisation des échafaudages en sécurité, vérification

journalière des échafaudages existants fixes ou roulants, Sensibilisation au risque gaz

 Gestion de levage critique

 Animation HSE sur chantier : Causeries et audits chantier, Flash sécurité

 Remontée d’information concernant les dysfonctionnements

 Gestion des contrôles périodiques et vérification des matériels









EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Mi-Août 2013 à septembre 2013 Consultant HSE

(Mission ponctuelle Auprès de Monsieur Moussa HEMA, Maire du 7ème

et durabe à caractère arrondissement de la ville de BOBO-DIOULASSO –

bénévoles et humanitaire) BURKINA FASO.

Rappel sur la responsabilité des Maires en matière de prévention et de gestions des risques des populations

Conseils d’orientation de la politique du Maire en matière d’évaluation des risques liés aux inondations par la mise en place d’une cartographie et d’un plan de prévention de ces risques afin de pouvoir solliciter des bailleurs de fonds pour le financement de collecteurs de drainage des eaux et de bassins de rétention des eaux.

Proposition de mise en place d’un concours Eco-citoyen dans les écoles publiques de l’arrondissement pour la propreté et la gestion des déchets en privilégiant la revalorisation de ces derniers afin de sensibiliser la jeune génération sur le problème des déchets.

BOBO-DIOULASSO –BURKINA FASO





Juin 2013 à Août 2013 Consultant HSE

(Missions ponctuelles) NESTLE PURINA (Société de production aliments pour

Animaux)

Projet STORK 2 – Revamping d’un stérilisateur industriel

(Mission rédactionnelle, ADR, PDP, AUDIT sécurité)

AUBIGNY (80800)



2 janvier 2013 Consultant et Superviseur HSE

Fin de mission 30 avril 2013 NESTLE PURINA (Société de production aliments pour

Animaux)

Projet PODIUM – Nouvelle unité - Phase « process »

AUBIGNY (80800)



Mi septembre 2012 Superviseur HSE

Fin de mission 26 octobre 2012 NESTLE PURINA (Société de production aliments pour

Animaux)

Projet PODIUM – Nouvelle unité – Phase « construction »

AUBIGNY (80800)



Mars 2011 Superviseur HSE

Fin de mission 31 Mars 2012 GRT GAZ CI (Société énergie Compression transport gaz) Station de compression de gaz naturel de Chazelles

Projet C31 – Phase 2A 1B et 2B – CHAZELLES (16380)



Janvier 2011 à Coordinateur HSE Février 2011 EDF (Production énergie électrique)

Tranche en marche et chantiers CPE

Site EDF-CPT PONTEAU – MARTIGUES (13)



Octobre 2010 à Coordinateur HSE

Décembre 2010 EDF (Production énergie électrique)

Tranche en marche

Site EDF-CPT PONTEAU – MARTIGUES (13)



Août 2010 à Septembre 2010 Coordinateur HSE

ADF (Travaux tuyauterie/soudure)

Grand Arrêt 2010

Site POLIMERI EUROPA FRANCE – MARDYCK (59)



Avril 2010 à Juin 2010 Superviseur HSE

Site GRT Gaz de SAINT AVIT

(Société énergie Compression transport gaz)

Projet OSCAR II

SNC LAVALIN



Janvier 2010 à Février 2010 Superviseur HSE

Site LAFARGE Ciments (Carrière et production)

Arrêt de four 2010 / Arrêt Carrière

LAFARGE Ciments SAINT-PIERRE LA COUR (53)



Novembre 2009 à Décembre 2009 Coordinateur HSE

Site CCE Clamart – Unité de production

Chantier Remplacement Laveuse / HSE site

COCA COLA ENTREPRISE CLAMART



Avril 2009 à Octobre 2009 Coordinateur HSE

Groupement CEECI - ALSTOM (175 personnes)

Chantier Remplacement RBT tranche 4

EDF CIT Site EDF UP LE HAVRE

(Production énergie électrique)



Octobre 2008 à Mars 2009 : Responsable HSE

EUROVIA (société de génie civile et VRD)

Terminal Méthanier de Fos Cavaou



Septembre 2008 - Octobre 2008 : Responsable HSE

TCPI (société en E.I.A.)

Travaux neufs « four 303 » TOTAL LA MEDE



Juillet 2008 - Aout 2008 : Agent de prévention et de sureté

DERICHBOURG

Union Navale de Marseille (Maintenance navale)



2001– Juillet 2008 : Fonctionnaire de police



1986 – 2001 : Marin pompier de Marseille

Grade second Maître (officier marinier) 15 ans de service

 Affectation différentes casernes dont 4 ans en IGH hospitalier.

 Affectation État-major division des opérations (Centre de traitement des alertes)



1983 - 1985 : Sapeur pompier volontaire

Biviers (38330)



1983 – 1987 : Volontaire de la Croix Rouge Française au S.A.M.U. 38

Affecté au Service mobile d’urgence et de réanimation





Mes compétences :

Secourisme et Extincteurs d'incendie



HSE et permis de travail

Sûreté et Environnement »