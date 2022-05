Thierry VERDIER

SOLUPROTECH est spécialisée dans la prévention des risques industriels.



Nous fabriquons et distribuons une gamme très large de matériels de sécurité permettant de couvrir tous vos types de besoin.



Nos points forts sont :



- Large gamme de produits

- Mutualisation des achats (prix pour l’ensemble des achats)

- Mutualisation des déplacements (des diverses maintenances)

- Des spécialistes aves une expérience de plus de 20 ans

- Un bureau d’étude

- Une très grande réactivité sur les démarches de devis



Nos partenaires privilégiés sont : MSA GALLET, 3M, HONEYWELL, nous nous appuyons sur la qualité de leurs produits et services afin d'intéresser un maximum d'entreprise.



Nous vous invitons à visiter notre site internetArray dont le catalogue de notre sociétéArray.



Vous pouvez nous contacter par téléphone au 0811 692 272 (prix d’un appel local).



Mes compétences :

ATEX

détection gaz

EPI

Sirène d'alerte