Thierry VERLHIAC

Plus de 30 ans d'Achats pratiqué tant en PME qu'au sein de grands groupes industriels.



Professionnel passionné et expérimenté tant au niveau stratégie long terme qu’opérationnel court terme.

Engagé et proactif, j’ai fait mes preuves dans des environnements complexes où performance et

Leadership étaient essentiels.

Mon objectif est toujours d’amener ma fonction vers la création de valeur ajoutée pour mon entreprise.

De nature franche et responsable, un dynamisme à toutes épreuves, une adaptabilité sans failles et une curiosité affutée me permette d’assumer facilement les rôles de pilote et de Manager qui me sont confiés.



Ma capacité à identifier rapidement les processus à déployer m'a aidé à proposer des outils de pilotage, de Reporting et de gestion lors de mes précédents postes.



J'aime les nouveaux défis et accroitre mes connaissances afin de les transmettre aux autres.

Je saurai être le profil dont vous avez besoin pour votre fonction.



Mes compétences :

Piping

Titanium

Contract management

Forging

Aerospace

Long Term Strategy

Problem solving

Machining

Proactineness

Sheet metals

Low Cost Country Sourcing

Experience Sharing

Sourcing

Management

Aéronautique

Procurement

Benchmarking

Forecasting

WorkGroup

Process Improvement

Microsoft Windows

Negotiation skills

Cultural worldwide experience

Team Management

Sheet metal

SAP

Responsible for the reorganization

Responsible for the improvement

Responsible for the complete strategy

Purchase Orders

Microsoft Office

Indirect Procurement

Consolidations

Commodities

Baan

Audit

Stakeholder management

Lobbying