Thierry VESSIERE

Mon objectif et ma motivation sont de développer un pôle logiciel en mettant à profit mes principaux acquis professionnels:

- la planification et la conception de produits logiciels et des lignes de produits associées.

- la gestion et la valorisation d’un portefeuille de projets,

- l’amélioration continue des méthodes de travail (méthodes agiles, « lean »),

- la stimulation de la créativité et de la collaboration (co-ingénierie, intelligence collective),

- le développement des ressources humaines.



Mes compétences :

Architecture

architecture logiciel

Communications

Communications numériques

Coordination

DSP

DVB

EDGE

Gprs

Logiciel embarqué

Management

NFC

Pilotage

Pilotage projet

Protocole

Roadmap

Traitement du Signal

UMTS

WI-FI

WiFi

Wifi…

Agile Scrum

Microsoft Excel 2010

Lean

Développement organisationnel

Black Belt Lean 6 sigma