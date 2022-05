Diplômé de l’école de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon), Thierry VESSOT possède plus de 25 ans d’expérience dans la réalisation et le management de projets informatiques d’envergure.

Thierry VESSOT est responsable d’affaires dans une entreprise de VINCI Energies spécialisée dans l’ingénierie et la mise en œuvre des équipements et des systèmes liés aux infrastructures de transport.Il est également responsable du développement et du management des actons commerciales de cette entreprise.