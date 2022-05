Thierry VEYRADIER

Vous souhaitez valoriser une expérience réussie de la vente dans l'immobilier en rejoignant une implantation à fort potentiel ?



Nous vous offrons : statut VRP salarié, une rémunération non plafonnée attractive et les moyens de réussir.



Autonomie, ténacité, sens du résultat, goût du challenge et de la compétition seront des qualités qui vous permettront de réussir.



Au-delà de votre formation c'est votre personnalité et vos aptitudes commerciales qui feront la différence !

Rattaché(e) au Directeur des Ventes, vous êtes intégré(e) avec le statut de VRP salarié au sein d'une implantation à fort potentiel, où vous intervenez de la recherche de mandats jusqu'à la signature de l'acte authentique. En tant qu’experts dans le métier, Foncia vous fait bénéficier de conditions de rémunération particulièrement attractives en vous donnant les moyens de réussir.



https://foncia-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-consultant-immobilier-h-f_4624.aspx?LCID=1036



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Inforce comptablité

C4D

Négociation