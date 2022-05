Thierry VIALLESOUBRANNE

Agent EDF depuis 1983

Agent d'exploitation en centrale nucléaire: 1987-2011

Responsable Sectorisation Incendie: 2011-2018



Membre CGT en CHSCT depuis 1998 (7 ans secrétaire)

Expert Giscop93

Ancien Administrateur CGT ARACT Aquitaine

Mandaté CGT CROCT Nouvelle Aquitaine

Secrétaire de l'ETHNA (l'Etabli du Travail Humain en Nouvelle-Aquitaine)



Engagé dans le combat de la santé au travail depuis que mes camarades de travail ont commencés à mourir empoisonnés par l'amiante.



Expériences en Santé au Travail



Diagnostic ergonomique et accompagnement au changement organisationnel et technique 2016 à 2018

DU d'ergonomie à l'IPB / ENSC Bordeaux 2 -2012



CHSCT:

Expertise CHSCT réalisé pour le compte du CHSCT sur les RPS 2015

Membre de CHSCT depuis 1998.

Secrétaire de l’organisme de 1999 à 2006 avec :

Deux expertises en tant que secrétaire.

Trois expertises en tant que membre.



Mandaté CGT au CROCT Nouvelle-Aquitaine

Administrateur CGT à l’ARACT Aquitaine depuis 2008 à 2017

Intervenant externe à l’IUT HSE de Bordeaux 1.

Formateur CHSCT

Expert Giscop93 depuis 2005



Secrétaire et membre fondateur de l'ETHNA (L'Etabli du Travail Humain en Nouvelle-Aquitaine) 2017



Un réseau composé de toxicologues, sociologues, ergonomes, psychologues du travail, inspecteur du travail, militants syndicaux….



Co-Président du Comité d'organisation du congrès SELF-2018 à Bordeaux



Participation au groupe de travail sur:

La pénibilité à l’ARACT Aquitaine 2013.

Les simulations à l’ARACT Aquitaine 2011.

Table ronde sur une journée autour de la pénibilité à l'ASTI de Toulouse 2011

La réalisation du Film sur les RPS de l’ARACT Aquitaine.



Colloques et séminaires

Communication à la 4ème journée de l'Observatoire régional des risques psychosociaux en Aquitaine 2014.

Atelier Usage du droit par les CHSCT: "Le CHSCT une ressource".

Communication Self 2011: « Quand un risque chimique est réévalué, qu’en advient-il du travail ? Une contribution nécessaire du CHSCT »

ARACT Aquitaine / AFPTO-2011 3eme journées d’études « Santé et Qualité de vie au travail : Savoirs et Agir en psychologies du travail.

JDB 2011

Communication Self Février 2011 « Quel bilan des pratiques pluridisciplinaire en santé au travail »

ARACT Aquitaine /OSHA.EU/DIRECCTE Communication à la Campagne européenne : « Travaux de maintenance plus sûrs » 2010

Communication à IRIS.EHESS : Des conditions de la production de l’alerte en santé au travail à la gestion de la prévention : un exemple de contribution des Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail santé 2009

JDB 2009

Participant au Forums débat ARACT Aquitaine

Gestion des âges, un réel levier d’action »2009

Prévenir les risques professionnels et technologiques 2009

Maladies chroniques...maintien dans l'emploi des salariés"

Gestion des âges et emploi seniors, quels parcours professionnels ?

Prévenir les risques professionnels & technologiques

Participant table ronde IUT-HSE/ARACT Aquitaine/SELF : Quel usage de la mesure face aux risques professionnels 2008.

Communication SELF en 2008 « Des conditions de la production de l’alerte en santé au travail à la gestion de la prévention : un exemple de contribution des Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

Congrès SELF de Caen en 2006

(IUT-HSE/ ARACT) Recherche action sur l’ergo toxicologie 2005

EDF : Le nucléaire et l’Homme 2002

Publications :

Revue Santé & Travail n°85 Janvier 2014

"Utiliser l'analyse de l'activité comme outil".



Revue Santé & Travail n° 69- Janvier 2010:

Produits toxiques : comment assurer un suivi du risque cancérogène

Alain Garrigou, maître de conférences en ergonomie, et Thierry Viallesoubranne, membre de CHSCT Santé &



SELF 2008 Ergonomie et conception: Des conditions de la production de l’alerte en santé au travail à gestion de la prévention : un exemple de contribution des CSHCT

Alain Garrigou, Thierry Viallesoubranne, Gabriel Carballeda. HSE, IUT, Université Bordeaux 1 & LSTE EA 3672, Université Bordeaux2



Mes compétences :

Conseil

Ergonomie

Maladies professionnelles

Pluridisciplinarité

PROGRAMME

Santé

Santé au travail

Réseau

Gestion de projet