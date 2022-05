Thierry VIGIER

Directeur expérimenté, je m'implique depuis plus de 15 ans dans la restructuration et le développement de structures medico sociale.



Directeur d'établissement puis directeur de complexe, j'occupe aujourd'hui des fonctions de directeur de pôle, en coordonnant un ensemble de 4 Esat et 1 entreprise adaptée,en Aquitaine.



Mon engagement porte sur la pérennisation des projets sociaux, par la consolidation des structures économiques, dans un environnement territoriale en recoposition.