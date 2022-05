Madame, Monsieur,



Je souhaite vivement participer à l'expansion d'une entreprise dynamique et mettre à profit mon savoir-faire dans un contexte économique de plus en plus exigeant. À cet effet le poste que vous décrivez va tout à fait dans le sens de mes aspirations professionnelles. Mes 23 années d'expériences et ma connaissance dans le management m'ont permis de mettre à profit mes qualités relationnelles et mon sens de l'écoute. D'autre part j'ai pu parfaire mes aptitudes managériales dans différents contextes humains.



Je serai enchanté de développer avec vous ces différents points afin de vous démontrer mes aptitudes et ma motivation.



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.

Thierry VILLOT



Mes compétences :

- Excel, Word, WMS (REFLEX/ELIT), TMS (ELIT), ED

- Formation aux paramétrages d’outil informatique

- Outil utilisé : REFLEX-MINOS-PROGIB-TOLAS-PIKXTR

- Amélioration de la sécurité sur site, management