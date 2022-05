Mes compétences :

Transformation sur machines

Controle des pieces

Approvisionnement des machines

Reglage et cablage outil sur machine

Fabrication des houses isotermes

Conditionnement etiquetage et informatiser

Montage et assemblage

Approsisionnement sur lignes

Decarotage des reservoirs

Fabriction des cartons et emballage ,

Entretien et maintenance