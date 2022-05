Thierry VINET

Comptabilité Fournisseurs :



- Pilotage du processus de comptabilisation des factures fournisseurs et clients dans le respect des délais impartis, suivi des relances fournisseurs.

- Comptabilisation des opérations bancaires.

- Relations avec les tiers (clients, fournisseurs, auditeurs et clients internes).

- Suivi des états de rapprochement en assurant la coordination avec le service de Trésorerie.

- Clôture comptable (Mensuelle à J+4)

- Justification des comptes inter-compagnie.



Comptabilité Générale :



- Garantir la bonne tenue comptable et superviser le pointage/lettrage/justification des comptes.

- Assurer l'établissement et le contrôle des déclarations de TVA - Déclaration d’échanges de biens.

- Reporting : Suivi de l'activité et réalisation de tableaux de bord..

- Pointer les comptes sociaux/régulariser les charges sociales.

- Participation aux clôtures comptables. suivi des différents reporting liés à l'activité du pôle.

- Gestion des immobilisations.



COMPETENCES TECHNIQUES



- SAP version R3 Module FI - MM et CO – Intégration et gestion des interfaces (logistique et achats)

- Environnement Windows – Excel, Word, Lotus notes, Microsoft Exchange

- Magnitude (consolidation groupe)

- Anglais technique lu et écrit



