Thierry VIRVAIRE

Décorateur de métier, styliste de formation, je travaille en Direction artistique sur des projets professionnels de Salons et de Réception.

Mes secteurs privilégiés d"expression sont la Mode, l'Hôtellerie et la Gastronomie.

Je suis très sensible aux Arts décoratifs, au patrimoine français et à la Couleur.

La convivialité et l'énergie sont toujours présentes dans mes réalisations.

La photo ci-dessus a eté prise par moi lors du salon Equip'Hôtel 2012: c'est la chambre du Tout petit Hôtel, projet hôtelier.



Mes compétences :

Gestion

Management opérationnel

Créativité