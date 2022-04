Catherine JACOB

Responsables hôteliers,



Rêvez votre nouvelle décoration ! Etoffes & Déclinaisons la crée.



Grâce à notre technique d'impression numérique en grand format qui s'adapte à un large éventail de supports : rideaux, chemins de lit, coussins, cache-sommiers, tentures, parois japonaises, stores... vous pouvez vous démarquer de la concurrence et donner un supplément d'âme à votre établissement.



Conseils sur les thèmes, les couleurs, les matières, je suis à vos côtés pour vous aider dans la concrétisation de votre projet tout en respectant les contraintes de votre budget.



Grâce à notre maîtrise de l’ensemble du processus de fabrication : tissage, teinture, confection, prise de mesures et pose, nous vous proposons une prestation complète et compétitive. Réalisée en France, l’impression numérique nous permet aussi des délais très courts, sans imposer de quantités minimales de commande élevées.



Accessoires de lit, linge éponge, nappage : nous pouvons aussi répondre à vos besoins avec une large gamme spécialement sélectionnée pour l’hôtellerie.



N’hésitez pas à me consulter. Nous nous déplaçons sur toute la France.



http://www.etoffesetdeclinaisons.fr



Mes compétences :

Word

Excel

Outlook

Powerpoint

Développement commercial

Commercial

Hôtellerie

B to B

Décoration

Vente

Textile