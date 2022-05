Homme motivé possédant tout permis sauf bus et ayant la profession de chauffeur dans le transport de marchandises en régional et national occasionnellement !

aimerait entretenir contact dans se genre d'activité et pourquoi pas me donner l'occasion d'occuper un emploi qui nous conviennent , actuellement j'ai choisi la liberté de l'intérim , mais cela n'est pas une vocation .