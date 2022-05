Thierry VIVIES

Commercialisation de prestations de conseil dans la monétique, les moyens de paiement et les systèmes d'information.

Nous intervenons sur les domaines de l'émission (SAE, EMV, GDG…), acceptation (P2PE,M-TIP, MPE, MPA..), acquisition, PCI (DSS, PTS…).



Et dans les nouvelles technologies des systèmes d'information :

-Web : Java J2ee, Python, AngularJS, NodeJS, Drupal

-Big Data : Data Mining, Nosql, MongoDB, ETL

-Webservices

-Intégration applicative : ESB, EAI



Basé à Puteaux, nous sommes présents au Maroc et aux États-Unis..



Mes compétences :

Commercial

Portefeuil clients

Relation clientèle

Management

Conseil

Recrutement 2.0

Web 2.0

Recrutement

Photoshop

Prospection

Gestion de projet

CRM

Dreamweaver

Css

Cms

Joomla

Mailing

Adobe

Apache

Intégration

Intégration web

Développement web

PHP

PhpMyAdmin

HTML

Webmarketing

Développement commercial

Négociation

Chasse commerciale