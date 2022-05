Thierry VORGERS

Bonjour,

Jurste d'entreprise depuis toujours ou presque (1984), en position de management depuis 1988, directeur juridique depuis 1994, j'ai quelques convictions bien trempées, parfois hétérodoxes, sur la façon dont ma profession peut créer de la valeur en entreprise, dans le respect de l'éthique et des règles de droit, en mettant en avant :

- la créativité, qui permer de ne quasiment jamais répondre "non" ou "impossible";

- la recherche du compromis équilibré, qui permet d'avancer.

Etre là, sachant qu'on n'y est pas pour rien, lors de la poignée de main qui scèle l'accord, le projet, ou la fin d'un désaccord, est ce qui me donne goût à ce métier, un travail de la mi-ombre, et c'est très bien comme ça.



Mes compétences :

Europe