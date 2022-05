Valéry JALLAS

Organisation d’événements – Relation Client - Marketing sportif – Communication - Anglais courant



MANAGEMENT DE PROJET

 Participer à la conception du cahier des charges et à la mise en place de l’évènement

 Sélectionner et piloter les prestataires jusqu’à la réalisation de l’événement

 Animer, organiser et coordonner une équipe

 Recruter des participants par la prospection et l’animation terrain

 Maîtriser les techniques de communication et les réseaux sociaux

 Préparation du planning et le plan d’implémentation et de communication

 Elaborer, suivre et respecter le budget déterminé.



MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT

 Animer, organiser et coordonner une équipe de 5 à 8 collaborateurs

 Suivre des comptes clés (Grande Distribution, Industrie, …)

 Définir et mettre en place des outils de performance commerciale

 Optimiser les résultats et reporting Direction Commerciale, force de proposition

 Elaborer, rédiger et mettre en place des procédures internes

 Contrôler et améliorer la résolution des litiges clients.



Microsoft Office, Internet, Lotus Notes, Outlook

ERP - CRM SAP, Oracle, Navision, Goldmine, System 6000

Anglais Courant et Professionnel

Espagnol Courant (6 mois à Barcelone)



Mes compétences :

Relation Clients

Traçabilité

RFID

Supply Chain

Satisfaction Client

Oracle

Kaizen

Service Clients

Administration des ventes

Industrie pharmaceutique

ADMINISTRATION COMMERCIALE

KPI's

SAP

Logistique

Team management

Management opérationnel

Conduite du changement

Lean management