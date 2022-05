Agent Pour la promotion touristique du Maroc







Support 1:

Edition journal mensuel gratuit.

QUadrichrome / 10 000exemplaire



Spport2:

Web: ledromadairemalin.com

Apporteur d'idées éco-tourisme,développepent et commerce équitable, et a la protection de l'environement.





Support 3:

Porteur d'affaire dans le batiment:

Isolation thermique des nouvelles énergies renouvenables, paneaux solaires etc



Mes compétences :

Développement durable

Écotourisme

Journalisme

Promotion

Webmaster