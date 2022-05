Thierry VRETMAN

Bonjour ; je suis actuellement disponible pour un poste de cadre commercial.

Dans le commerce depuis 20 ans j'ai acquis un grande expérience .

Ce qui me passionne dans mon métier est de mener des projets innovants ;former et motiver des équipes et aussi le fait de voyager et de faire de nouvelle rencontre enrichissante.

Je suis actuellement a la recherche dans n'importe qu'elle domaine du commerce ; d'une entreprise dynamique avec possibilité de devenir adhérent ou gérant.



Mes compétences :

Adaptibilité

Gestion de projets

Management

Rigueur dans le travail

voyage