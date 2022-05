Thierry WAGNER

Sortant de l'école du Cercle de la librairie (BTS d'édition au sein de l'Asfored), j'ai débuté à 19 ans par un parcours de trois ans dans l'édition : secrétaire d'édition, chargé d'édition (La Documentation frnançaise, Robert Laffont, Prat-Europa, Dargaud, Flammarion).



En 1986, j'entre comme rédacteur publicitaire au service édition-publicité du voyagiste Jet Tours (Groupe Air France).



De 1990 à 1997, je prends le poste de chargé de communication de la ville de Saint-Germain-en-Laye, au sein du cabinet de Michel Péricard, député-maire, vice-président de l'Assemblée nationale.



Puis, jusqu'en 2001, je deviens directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en charge notamment des relations avec la presse, de la création de la coordination nationale des pompiers du Téléthon, de la campagne de souscription pour la création de la Maison des sapeurs-pompiers à Paris, et d'une longue campagne auprès des ministères et des parlementaires pour une politique globale de sécurité civile civile et différents projets de lois concernant la corporation.



C'est en 2001 que je rejoins Solo Editions en tant que rédacteur en chef adjoint du magazine Carrefour savoirs et responsable de la rubrique Livres. A ce titre, je contribue à la création du Prix Carrefour du premier roman.



En 2004, je décide de poursuivre comme journaliste indépendant ma collaboration avec Solo Editions pour les rubriques Livres et Bandes dessinées de Carrefour savoirs, et intègre parallèlement le studio graphique Pictocom qui me confie les relations clièntèle et fournisseurs et le rôle de conseiller éditorial du studio.



A partir de 2006, au sein de l'agence Ipanema (issue de la fusion de Solo Editions et de Pictocom), je suis journaliste, responsable des rubriques Livres, Bandes dessinées et manga de Carrefour savoirs et rédacteur en chef de Hertz YellowMag. Je coordonne également les projets rédactionnels des collectivités locales et la conception de nouveaux projets éditoriaux presse et livre.



En 2011 je quitte Ipanema pour redevenir journaliste indépendant, mais l'envie de concevoir et créer en équipe me conduit à prendre la direction de l'Agence WGA, agencer de multiples talents créatifs et professionnels : rédacteurs, graphistes, photographes, illustrateurs, web designers, imprimeurs, cartonniers, attachés de presse.



Mes compétences :

édition

Journalisme

Rédaction

Communication

Musique

Théâtre

Spectacle

Culture

Presse