Thierry WALEK

Après une expérience de 15 ans en tant que manager d'agence bancaire , j'ai démontré une compétence généraliste commerce, gestion et animation qui me servira à créer et développer mon propre centre de profit.

J'ai toujours cultivé une différence : grâce à un équilibre relationnel, de l’écoute, une capacité d’évaluation , je mets en valeur les talents individuels dans un projet collectif contribuant à obtenir par responsabilisation, épanouissement , plus d’engagement, et de performance collective durable.



Mes compétences :

Intelligence pratique

Écoute et satisfaction client

Généraliste commerce gestion animation

Leadership