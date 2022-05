Thierry WANIN

Au cours de mon parcours à la MACIF (de 1990 à ce jour), j'ai pu occuper un nombre de postes important. J'ai débuté par le réseau commercial entre 1990 et 2006, occupant l'ensemble des postes d'employés et de cadres. J'ai ensuite désiré modifier mon parcours pour découvrir les services supports.

La première mission a consisté à renouer un lien fort entre la MACIF et son réseau de réparateurs automobilesagréé, et initier le développement d'un réseau similaire pour les deux roues. Une fois cette organisation établie, j'ai occupé le poste d'acheteur au sein du service logistique, en développant de nouvelles procédures destinées à faciliter les approvisionnements des différents services.

Dans le cadre d'une réorganisation, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher à nouveau des sociétaires et de leurs besoins, en étant chargé fin 2009 d'effectuer les enquêtes qualité régionales (en vérifiant le respect des 23 engagements de la certification de service octroyée par AFNOR Certification).

Depuis le début de l'année 2015, je suis rattaché au service de la "Vie Mutualiste", qui organise et anime, en lien avec les délégués de nos sociétaires, les actions régionales répondant à la visibilité de la mutuelle, aux partenariats politiques, et à la transcription dans les faits des valeurs et objectifs fondamentaux (sociétaux et environnementaux).



Mes compétences :

Curiosité

Organisation

Sens du contact