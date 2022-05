Thierry WASSELIN

Ingénieur en chimie analytique, je me suis spécialisé dans le domaine de l’analyse protéomique par spectrométrie de masse. Ayant acquis une première expérience au sein du L.SM.B.O (Laboratoire de spectrométrie de masse bio-organique, Strasbourg), je continue à évoluer dans ce domaine en ayant travaillé sur la plateforme analytique du ZMBH (Zentrum für Molekulare Biologie Heidelberg, Heidelberg) puis maintenant à l’UMG (Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen). Je poursuis ma carrière en Allemagne, mettant à profit ma formation d’ingénieur trilingue acquise à l’EPCM et mon affinité pour l’allemand. Je conjugue ainsi langues étrangères (allemand, anglais, notamment) et sciences.



Mes compétences :

Spectrométrie de masse

Chimie analytique

Gestion de projet

Electrophorèse 1D

Chromatographie liquide

Proteomique

Bio-informatique