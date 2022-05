Thierry WASSON

Thierry ancien sportif de haut niveau en ESCRIME était constamment dans la recherche d’aliments santés pour préserver ses performances et sa santé Ayant des connaissances élévées sur le fonctionnement de notre corps et nos besoins pour entretenir notre bien-être et nos performances, il s'est mis en quête de rechercher des aliments qui pouvaient lui apporter ses besoins journaliers.



après 4 ans de recherche , ayant toujours une passion pour la nutrition et la vision de faire un changement positif dans la santé et le bien être de chacun, il a découvert ces « super-aliments » issu de l’agriculture biologique que vous allez découvrir sur son site http://www.madiabio.com/





Mes compétences :

Diététique

Nutrition

Pharmacie

Santé