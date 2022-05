Thierry WAUQUIER

Bonjour,



Je vends mes competences/experiences auprès de societes et particuliers au Japon - ou je reside depuis plus de 20 ans - dans le secteur de la restauration / C.H.R. au sens large, sans y être limite, ponctuellement /long-terme; en tant que chef/consultant , avec en parallèle activités de design d espaces.

A l aise aussi bien en solo qu en equipe conjointement avec des autochtones ou multiculturel, en sous-traitant une large palette de professionnels locaux, on-shore/off-shore, online, couvrant une offre des services spécifique ou large, du lancement de projet au développement et management en passant par le sourcing/importations.

J ai pu monter plusieurs affaires - dont une en nom-propre durant 12 ans - pour divers clients locaux, boutique, restaurant, laboratoire analyses, salon de coiffure, ..,dans le respect des cahiers des charges imposes et selon les lois et normes en vigueur, - officielles et..officieuses - cadres juridique, sanitaire.., jusque au recrutement, promotion, développement..,et emergency exit.

Exerce sur Tokyo et Osaka principalement, actuellement.





pour tout contact :

straightcontact@gmail.com

www.monografics.com

www.p-innovation.co.jp

www.aulimo.jimdo.com



Mes compétences :

Consultant creation Japon

Conception

Développement international

Suivi de projet

outsourcing

arts graphiques