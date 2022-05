Thierry WEBER

Créée en 2013, la société IT’TEK est présente pour vous accompagner dans tous vos projets. C’est pourquoi nous vous proposons différentes prestations dans nos domaines de compétences.

Au-delà de la commercialisation des produits nous vous proposons de l’audit, du conseil, de l’intégration, de la formation et de la maintenance de votre installation.

Que vous soyez une PME, une TPE, une profession libérale ou encore un artisan, nous saurons répondre à vos besoins.

Enfin, selon vos souhaits, nos interventions peuvent être réalisées à distance ou sur site selon leur nature



IT’TEK est une société spécialisée dans les domaines des réseaux, de la téléphonie, de la vidéosurveillance et leurs sécurisations.

L’agence commerciale est basée sur Orvault et le siège social sur Sautron.

Nous sommes associés avec des acteurs majeurs du marché comme Dell, Cisco, Alcatel-Lucent, Ruckus, Elastix, Grandstream, Networks, D-LINK, Synology ou encore EBP.

Nous vous proposons l'installation et la maintenance de votre lien internet en fibre optique, SDSL ou ADSL et de votre téléphonie IP.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements.



