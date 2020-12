Thierry Weil, ingénieur général des mines, membre de l'Académie des technologies, 54 ans, est directeur de recherche associé au centre d’économie industrielle de l’École des Mines de Paris, où il étudie le management de la technologie et de l’innovation, coordonne le cours de stratégie d’entreprise pour les ingénieurs du corps des mines et conseille des entreprises et des centres de recherche sur leur politique d’innovation, de développement, de maîtrise et de valorisation de leurs technologies.



Il est par ailleurs le délégué de La Fabrique de l'industrie, laboratoires d'idées présidé par Louis Gallois pour stimuler, enrichir et élargir le débat sur l’avenir et les enjeux de l’industrie, afin de faciliter le redressement de l’industrie en France et en Europe.



Mes compétences :

Innovation

Management

Politiques publiques

Stratégie