Thierry WILLIATTE

Comme tout bon "autodidacte" je n'ai pas du tout aimé l'école, le travail je connais depuis mon premier emploi chez Francis HOLDER (boulangerie PAUL) dans les années 1977.



Ensuite un long parcours avec dans l'ordre un passage dans la grande distribution (caissier de supermarché, vendeur fruits et légumes ....)



Ecole de Disc-Jockey, DJ en discothèques dans les meilleures années à savoir les années 80.

L'armée pendant un an, puis de nouveau DJ mais aussi vendeur hifi



Attaché de presse (département clubs et fm) chez Polydor, Barclay, Phonogram.

Attaché commercial dans l'automobile, la bureautique, l'informatique.

Assistant administratif et commercial dans le secteur "prothèses orthopédique"



Fin 2003, j'ai utilisé mon DIF pour une totale reconversion dans le monde du levage (un vieux rêve de gosse) et j'ai découvert après une formation diplômante de presque 5 mois le monde impitoyable du BTP.

Mais aussi ce fabuleux métier de "grutier à tour" et tout ce qui l'entoure.



Voilà la boucle est bouclé car depuis 2004, je suis enfin "stabilisé" dans un métier qui me passionne et qui me donne chaque jour un peu plus d'expérience et de compétence.



Mes compétences :

Construction