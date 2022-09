Alice FAURE

ABW- l'Étincelle RH, créé en 2010, apporte au management son expertise et son expérience en ressources humaines nourrie par la Psychologie Sociale. Notre spécificité prend en compte la stratégie de l’entreprise, sa culture, ses enjeux économiques et la complexité que constitue la dynamique sociale.



Cette vocation différenciante a permis de construire la seule équipe de Consultants tous Psychologues Sociaux dans le Grand Ouest. La solidité de nos analyses et la singularité de notre offre sur-mesure ont favorisé notre développement et la fidélisation de nos clients parce que nous servons leur performance.



Notre objectif, c’est créer l'Étincelle RH, rendre lisible et évidente la complexité RH.

Le bénéfice de nos clients : Décider en conscience des risques et opportunités de chaque mouvement RH.



Et le plus : on est sympas ! :)



www.letincelle-rh.fr



Mes compétences :

Bureautique

Management

Réactivité

Enseignement universitaire

Analyse

Relationnel

Entretiens professionnels

Conduite de réunion

Sourcing

Rédaction

Gestion de projet

Planification