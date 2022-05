Thierry YOUOTO

Bonjour et bienvenue sur mon profil professionnel !

Ingénieur Conseil et Formateur QSE, Je suis spécialisé dans la gestion de systèmes sécurité et la maîtrise des risques industriels . Je suis aussi certifié en tant que Shore Officer (Spécialiste des opérations maritimes des navires pétroliers ). Aujourd’hui, j’occupe le poste de responsable Hsse & Marine à la SIFAL, une société Joint Venture du groupe SVL ( Shell & Vivo Lubrifiants). J’interviens également en tant que Formateur des Ingénieurs et Master QSE à l’Institut Africain de la Qualité Totale du Groupe CSI Pôle Polytechnique et au CAMPAC ( Centre Africain de Management et Perfectionnement des Cadres qui est une institution de formation inter-africaine). J’ai piloté plusieurs projets complexes et variés dans le domaine de la sécurité. Je jouis d’une expérience solide tant au niveau théorique et pratique par la maîtrise des outils et méthodes HSSE : HSSE-SAQ, HEMP, BOW-TIE DIAGRAM, RAM, PTW, MOC, RM, HRA, SRA, AI/PS, TRIPODE BETA, MPM, SSSCL, GB, SCA, WHA, GEMS, JHA, ERP, POI, PAP, BCP, PPEHA, HIA, EIA, PS, SSWT, PIs/NMs.

Dans mes temps libres, je travaille en freelance comme infographiste-multimédia et community manager pour le compte d'une Agence de Mariage et de Décoration.

Je suis totalement ouvert pour le partage du retour d'expérience sur les différents sujets

HSSE - QUALITE - ENVIRONEMENT - INFOGRAPHIE - MULTIMEDIA - WEBMASTERING - COMMUNITY MANAGEMENT.





Mes compétences :

Gestion de la qualité

Sécurité incendie

Infographie

Gestion des risques industriels

Audit interne

Sécurité au travail

Environnement

Conception multimédia

E-commerce

Webmaster

Formation professionnelle

Consultant sécurité