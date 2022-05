Thierry Zaky TATCHIM KAMDEM

DOMAINES DE COMPETENCES

 Installations électriques Domestiques et Industrielle (MT /BT)

 Maintenance et entretien des machines asynchrones triphasées.

 Dépannages et entretien des réseaux ENEO CAMEROON.

 Etude et élaboration des projets d’installations électriques.

 Gestionnaires de stocks et prospection des produits alimentaire.

 Maitrise de l’outil informatique (Microsoft Excel, Word)

 Dépannages des groupes électrogènes et Onduleurs.

 Automatisation, Maintenances et Installation des groupes électrogènes (X KVA)

 Maintenances préventives et Curatifs des Onduleurs et Groupes électrogènes de toutes PUISSANCES et marques confondues.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel