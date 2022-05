Thierry ZIMMER

Communiquer est indispensable pour les entreprises. Elles ont besoin d'outils de communication qui leur permettent de développer à la fois leur chiffre d'affaires et leur image de marque.

Si vous pensez que les investissements publicitaires doivent-être raisonnés.

Si vous recherchez des professionnels de la création publicitaire pouvant offrir une alternative aux grosses agences à lourdes structures, nous vous proposons le service d'une équipe impliquée pour travailler à vos côtés et vous conseiller au mieux de vos intérêts.

C'est cet état d'esprit qui anime au quotidien les associés de DZ Communication. Ils ont exercé pendant plus de 25 ans des responsabilités de direction de communication dans des groupes industriels et grand public et apportent aujourd'hui des solutions créatives, pertinentes et économiques.



Mes compétences :

Communication

Presse

Publicité

Relations Presse

Relations publiques