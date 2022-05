Thierry ZIMMER

Depuis plus de vingt ans, le financement de la R&D en Europe est notre spécialité. Grâce à notre présence française, belge, espagnole et portugaise, notre analyse pragmatique et opérationnelle nous a permis de travailler avec succès pour le compte de plus de 5000 entreprises jusqu’à ce jour.



Nos équipes scientifiques et techniques, composées d’ingénieurs et de docteurs, ont l’ouverture d’esprit propre à la jeunesse et l’expérience de plusieurs années passées auprès de nos clients.



F.Iniciativas s’est progressivement internationalisé en privilégiant une croissance interne et en développant ses activités auprès de ses voisins européens.



Combinant son expérience et son expertise acquises en Europe, dans la recherche des sources de financement de l’innovation, F.Iniciativas renforce sa présence à l’international et propose aujourd’hui ses services en Belgique, U.K, et Outre-Atlantique : au Canada, au Brésil et plus récemment au Chili.



Aujourd'hui, le Groupe compte 550 salariés dont plus de 250 en France.



