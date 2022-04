Sylvain PANAS

Depuis une douzaine d'années j'ai le plaisir d'évoluer dans le secteur de l'environnement .

Plus qu'un métier, le recyclage des matières, la valorisation énergétique des déchets, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique représentent des enjeux majeurs et stimulants.

J'aborde ces problématiques avec un œil d'ingénieur mais pas seulement. J'ai l'habitude d'étendre ces sujets en abordant les thèmes sociaux, commerciaux et économiques.



Mes compétences :

Déchets

Méthanisation

Direction générale

Business development

Environnement

Management

Energie